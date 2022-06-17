«Ростов» подписал пятилетний контракт с полузащитником Мироновым
«Ростов» подписал контракт с полузащитником Алексеем Мироновым.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на пять лет.
22-летний полузащитник — воспитанник академии «Локомотива». В минувшем сезоне футболист выступал на правах аренды в «Оренбурге», где провел 28 матчей и забил пять мячей.
Источник: https://t.me/fcrostov_official/8683
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|56
|
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|30
|16
|5
|9
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|53
|
4
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|30
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|8
|42-30
|50
|
5
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|30
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|5
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|
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|27-35
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|
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|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
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|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
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|Рубин
|30
|8
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
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Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
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Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
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Крылья Советов
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|
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Далер Кузяев
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|7
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Реми Кабелла
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|6
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
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Краснодар
|15
|1
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