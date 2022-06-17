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«Ростов» подписал пятилетний контракт с полузащитником Мироновым

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ростов» подписал контракт с полузащитником Алексеем Мироновым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на пять лет.

22-летний полузащитник — воспитанник академии «Локомотива». В минувшем сезоне футболист выступал на правах аренды в «Оренбурге», где провел 28 матчей и забил пять мячей.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/8683
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