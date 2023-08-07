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Сегодня, 15:45

Орещук — о «Зените»: «Все равно станет чемпионом»

Александр Кружков
Обозреватель
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«Зенит» — «Динамо».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Зенита» на старте сезона в РПЛ.

— «Зенит» в кризисе?

— Нет. «Кризис» — громко сказано. Другое дело, сейчас не видим того футбола, к которому привыкли. Но этому есть объяснение. Уехал лучший бомбардир лиги Малком. Только-только вернулся Вендел, на котором многое завязано в атаке. А Бакаев, Мостовой и Мантуан ожиданий пока не оправдывают. Надо чуть-чуть подождать. Не сомневаюсь, в Питере с умом распорядятся деньгами, которые получат за Малкома, и точечно усилят состав.

— В гонке за золото наконец-то вспыхнет интрига?

— Едва ли. Мне кажется, «Зенит» все равно будет чемпионом — и в этом сезоне, и в ближайшие пару лет.

— Аргументы?

— Высококлассный подбор футболистов. Которого нет ни в одном клубе РПЛ. Скоро наберут форму Вендел и Марио Фернандес, сыграется с другими защитниками Эракович... Пусть «Спартак» и «Краснодар» уже оторвались на пять очков, уверен, в мае 2024-го «Зенит» снова поднимет чемпионский кубок, — сказал Орещук «СЭ».

После трех туров таблицу РПЛ возглавляют «Спартак» и «Краснодар», набравшие по 9 очков. «Зенит» отстает от лидеров на 5 баллов.

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».

Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
1
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
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13.08 17:30
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ЦСКА – Сочи
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14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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