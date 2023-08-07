«Рубину» предложили подписать Лунева

Как стало известно «СЭ», «Рубину» предложили подписать экс-голкипера «Байера» и «Зенита» Андрея Лунева.

Однако казанцы сомневаются в целесообразности трансфера из-за зарплаты вратаря и недостатка игровой практики в Германии.

31-летний голкипер находится в статусе свободного агента после ухода из «Байера».

В сезоне-2022/23 Лунев провел 1 матч за «Байер» и пропустил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.