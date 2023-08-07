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Сегодня, 15:47

В «Динамо» заявили, что у клуба очень много предложений по Захаряну

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об интересе других клубов к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.

«Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами. Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит», — цитирует Пивоварова ТАСС.

В текущем сезоне 20-летний Захарян провел 4 матча за «Динамо» в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «ПСВ», «Лацио» и «Страсбур».

Источник: ТАСС
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
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Зенит – Факел
 - : -
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ЦСКА – Сочи
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Федор Чалов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

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И К Ж
Брайан Мансилья

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