В «Динамо» заявили, что у клуба очень много предложений по Захаряну

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об интересе других клубов к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.

«Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами. Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит», — цитирует Пивоварова ТАСС.

В текущем сезоне 20-летний Захарян провел 4 матча за «Динамо» в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «ПСВ», «Лацио» и «Страсбур».