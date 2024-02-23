Орещук сравнил трансферы «Зенита» и «Краснодара» этой зимой

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о зимних трансферах «Зенита» и «Краснодара».

«Если бы у нас становились чемпионами те, кто зимой наберет больше всех игроков, то «Краснодар» бы набрал. У них деньги есть. Здесь опять же нужно понимать, какую позицию надо усиливать и что проседает. В «Зените» понимали, что надо усилить, — усилили. Так же и в «Краснодаре». Нужно брать качеством, а не количеством», — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй позиции, уступая «быкам» 2 очка.