Деменко выделил лучшую команду РПЛ по кадровой работе в зимнюю паузу

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко назвал команду РПЛ, которая наилучшим образом использовала зимнюю паузу для усиления.

«Зенит» эффективнее всех провел зимнюю паузу с кадровой точки зрения. Они и потратили достаточно большую сумму на значительные приобретения, и в аренду отдали ряд игроков. С одной стороны, в этом есть заслуга «Краснодара», который заставил «Зенит» почувствовать серьезную конкуренцию и бороться на всех фронтах. В Питере прекрасно понимают, что если они хотят вновь стать чемпионами, то нужно усиливаться», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В нынешнюю зимнюю паузу «Зенит» усилился защитником Нино, полузащитником Ильзатом Ахметовым, нападающими Артуром и Педро.

После 18 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице. Питерцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.