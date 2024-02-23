Президент «Урала» Иванов: «Мы бы с удовольствием встретились с судейским корпусом, но пока к нам не обращались»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, была ли у клубов встреча с представителями судейского корпуса РФС.

«У нас пока ничего такого не было. Хотя я считаю, что это очень полезно, чтобы приехали и рассказали. Чтобы ребята знали, как трактуются моменты. В основном все негативные моменты связаны с разной трактовкой. Если бы они приехали и всем рассказали, меньше было бы нареканий. Чтобы было понятно, что вот за эту руку дают пенальти, а за эту не дают. Раньше даже в середине сезона начальник и капитан команды ездили, встречались, разговаривали. Пока к нам никто не обращался. Мы бы с удовольствием», — цитирует Иванова Metaratings.ru.

На данный момент «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.