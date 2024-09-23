Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 09:30

Орещук об удалении Маухуба: «Наши судьи в футбол не играли, смотрели его с вертолета»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» заявил, что арбитр Сергей Иванов не должен был показывать вторую желтую карточку нападающему бело-голубых Маухубу в дерби со «Спартаком» (2:2) в 9-м туре РПЛ.

— Вопрос о судействе. По делу ли Маухуб получил вторую желтую карточку? Он действительно симулировал?

— Какая-то доля симуляции, наверное, была. Но контакт со стороны спартаковца тоже был. Просто людям, которые никогда не играли в футбол, тяжело разобраться в таком эпизоде.

— Что вы имеете в виду?

— Когда все происходит на скорости, любое касание может сбить с ног. Понимаете, если тебя чуть-чуть даже подтолкнут, ты уже теряешь равновесие. А наши современные арбитры сами в футбол не играли, они его смотрели с вертолета! Придумали свои правила — по ним и живут... С ними и захочешь сыграть в футбол, а они не умеют. Чертят линии, смотрят в монитор... Но нельзя было показывать динамовцу вторую желтую за такой эпизод! Возможно, Маухуб искал ногу спартаковца, но точно не симулировал. У нас же судьи любят говорить: незначительный толчок, незначительный удар. За них они «горчичники» не предъявляют. Так? А здесь — сразу санкции. Ну нельзя ломать игру! 30 тысяч пришло на стадион. С другой стороны, как это ни парадоксально, «Динамо» теперь должно сказать спасибо Иванову.

— Преобразилось, оставшись в меньшинстве?

— Да. Начало играть по-другому, сравняло счет. Значит, болельщики «Спартака» теперь должны быть недовольны решением Иванова (смеется). А поклонники бело-голубых могут теперь сказать рефери: «Спасибо, что вы так разбираетесь в футболе», — сказал Орещук «СЭ».

«Динамо» (17 очков) занимает четвертое место в РПЛ после 9 туров. «Спартак» (16) идет пятым в турнирной таблице.

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».

Роман Орещук
Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Эль-Мехди Маухуб
Читайте также
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
Орещук назвал двух россиян, которые могут уехать в топовый европейский чемпионат
РПЛ, расписание и результаты матчей 9-го тура: «Ахмат» — «Крылья Советов» и другие
Орещук сравнил дерби «Спартак» — «Динамо» с игрой МЛС
«На Тюкавина ходит народ! Он и Глушенков — готовые игроки для европейского топ-чемпионата». Орещук о дерби
Мускулы Станковича против фестиваля Лички. Тюкавин и Угальде — главные герои роскошного дерби
Защитник «Спартака» Абена: «Не замечаю, что Москва дорогой город. Цены в России нормальные»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 0 : 0
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 1 : 3
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости