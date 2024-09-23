Орещук об удалении Маухуба: «Наши судьи в футбол не играли, смотрели его с вертолета»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» заявил, что арбитр Сергей Иванов не должен был показывать вторую желтую карточку нападающему бело-голубых Маухубу в дерби со «Спартаком» (2:2) в 9-м туре РПЛ.
— Вопрос о судействе. По делу ли Маухуб получил вторую желтую карточку? Он действительно симулировал?
— Какая-то доля симуляции, наверное, была. Но контакт со стороны спартаковца тоже был. Просто людям, которые никогда не играли в футбол, тяжело разобраться в таком эпизоде.
— Что вы имеете в виду?
— Когда все происходит на скорости, любое касание может сбить с ног. Понимаете, если тебя чуть-чуть даже подтолкнут, ты уже теряешь равновесие. А наши современные арбитры сами в футбол не играли, они его смотрели с вертолета! Придумали свои правила — по ним и живут... С ними и захочешь сыграть в футбол, а они не умеют. Чертят линии, смотрят в монитор... Но нельзя было показывать динамовцу вторую желтую за такой эпизод! Возможно, Маухуб искал ногу спартаковца, но точно не симулировал. У нас же судьи любят говорить: незначительный толчок, незначительный удар. За них они «горчичники» не предъявляют. Так? А здесь — сразу санкции. Ну нельзя ломать игру! 30 тысяч пришло на стадион. С другой стороны, как это ни парадоксально, «Динамо» теперь должно сказать спасибо Иванову.
— Преобразилось, оставшись в меньшинстве?
— Да. Начало играть по-другому, сравняло счет. Значит, болельщики «Спартака» теперь должны быть недовольны решением Иванова (смеется). А поклонники бело-голубых могут теперь сказать рефери: «Спасибо, что вы так разбираетесь в футболе», — сказал Орещук «СЭ».
«Динамо» (17 очков) занимает четвертое место в РПЛ после 9 туров. «Спартак» (16) идет пятым в турнирной таблице.
Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1