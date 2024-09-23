Орещук назвал двух россиян, которые могут уехать в топовый европейский чемпионат

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» заявил, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин уже сейчас готов уехать в ведущий европейский чемпионат.

— Тюкавин своим вторым голом показал, почему именно его в прошлом сезоне признали лучшим РПЛ?

— Конечно. Тюка красавец! Народ как раз и ходит смотреть на таких футболистов. У каждого поколения свои большие мастера. Сейчас в РПЛ мало нестандартных футболистов, которые выделяются и могут обыграть один в один. У нас все шаблонно. Это проблема. И если взять россиян, которые прямо сегодня могли бы уехать в европейский чемпионат из топ-5, то назову только двоих.

— Тюкавин и...

— Тюкавин и Глушенков.

— А Батраков?

— Талантливый парень. Но пока рановато отправлять его в Европу. Очень интересный мальчик. Умеет брать игру на себя, нестандартно мыслит. И поэтому сразу выделяется на фоне остальных. Было бы у нас таких пацанов побольше, и чемпионат сразу стал бы веселее! Не было бы «автобусов». Не привозили бы Ожеговичей и так далее...

— Кто в «Спартаке» приглянулся сегодня своими нестандартными ходами?

— Барко. Аргентинец, конечно, поднял общий командный уровень. Добротный полузащитник. Угальде ожил при Станковиче, очень неплохой матч сегодня провел. Повторюсь, группа атаки у обеих команд приличная! — сказал Орещук «СЭ».

«Динамо» (17 очков) занимает 4-е место в РПЛ после 9 туров. «Спартак» (16) идет 5-м в турнирной таблице.

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ»