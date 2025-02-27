Мостовой: «Спартак» — самая народная команда. «Зенит» не сможет приблизиться к этому статусу»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой рассказал, какую команду он считает самой народной в российском футболе.

«В вопросе самой народной команды у каждого будет свое мнение. Андрюха Канчельскис, назвав «Торпедо», углубился в историю. И все мнения в этом вопросе нужно правильно оценивать и выслушивать. Другое дело, если брать мнение масс, а не нас, экспертов, то я всегда помню, что народной командой всегда был «Спартак». Когда я приходил в «Спартак», когда я играл в «Спартаке» и когда ушел, было так. Всегда был только «Спартак», который всегда называли народной командой. ЦСКА — это военные, их же никогда не пытались называть народной командой. Поэтому мне кажется, что тут спорить бесполезно.

Конечно, «Спартак» — самая народная команда даже на сегодня. Мне кажется, что «Зенит» не сможет себя приблизить к этому статусу даже за счет своих чемпионств. То, что «Спартак» — народная команда, это уже в веках. Не мы же футбол придумали. Эти фразы и статусы тоже не мы придумали. Это уже въелось. Этого не изменишь. ЦСКА — военные, «Динамо» — милиция, а «Спартак» всегда был народным. Если кто-то захочет поменять это и сделать «Зенит» народной командой, то уверен, что все скажут: да какая «Зенит» народная команда? Вот такая тут история», — приводит слова Мостового Legalbet.

«Спартак» выигрывал золотые медали чемпионатов СССР и России 22 раза, ЦСКА — 12. «Зенит» за свою историю становился чемпионом 11 раз, столько же побед у столичного «Динамо». «Торпедо» трижды финишировало первым.