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Мостовой: «Спартак» — самая народная команда. «Зенит» не сможет приблизиться к этому статусу»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой рассказал, какую команду он считает самой народной в российском футболе.

«В вопросе самой народной команды у каждого будет свое мнение. Андрюха Канчельскис, назвав «Торпедо», углубился в историю. И все мнения в этом вопросе нужно правильно оценивать и выслушивать. Другое дело, если брать мнение масс, а не нас, экспертов, то я всегда помню, что народной командой всегда был «Спартак». Когда я приходил в «Спартак», когда я играл в «Спартаке» и когда ушел, было так. Всегда был только «Спартак», который всегда называли народной командой. ЦСКА — это военные, их же никогда не пытались называть народной командой. Поэтому мне кажется, что тут спорить бесполезно.

Конечно, «Спартак» — самая народная команда даже на сегодня. Мне кажется, что «Зенит» не сможет себя приблизить к этому статусу даже за счет своих чемпионств. То, что «Спартак» — народная команда, это уже в веках. Не мы же футбол придумали. Эти фразы и статусы тоже не мы придумали. Это уже въелось. Этого не изменишь. ЦСКА — военные, «Динамо» — милиция, а «Спартак» всегда был народным. Если кто-то захочет поменять это и сделать «Зенит» народной командой, то уверен, что все скажут: да какая «Зенит» народная команда? Вот такая тут история», — приводит слова Мостового Legalbet.

«Спартак» выигрывал золотые медали чемпионатов СССР и России 22 раза, ЦСКА — 12. «Зенит» за свою историю становился чемпионом 11 раз, столько же побед у столичного «Динамо». «Торпедо» трижды финишировало первым.

Источник: Legalbet
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Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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