"Оренбург" завершил сборы в Турции и завтра отправится в Россию

"Оренбург" завершил тренировочную программу на сборах в Турции и завтра команда отправится в Россию, сообщает официальный Твиттер клуба из одноименного города.

Подопечные главного тренера Владимира Федотова 24 февраля продолжат подготовку к возобновлению чемпионата России на стадионе "Газовик" в Ростошах.

Напомним, что 1 марта "Оренбург" сыграет с "Анжи" в рамках 18-го тура чемпионата России.

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