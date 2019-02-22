"Оренбург" завершил сборы в Турции и завтра отправится в Россию

"Оренбург" завершил тренировочную программу на сборах в Турции и завтра команда отправится в Россию, сообщает официальный Твиттер клуба из одноименного города.
Подопечные главного тренера Владимира Федотова 24 февраля продолжат подготовку к возобновлению чемпионата России на стадионе "Газовик" в Ростошах.
Напомним, что 1 марта "Оренбург" сыграет с "Анжи" в рамках 18-го тура чемпионата России.
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#ФКОренбург завершил программу подготовки на турецких сборах. Завтра команда отправится в Россию.– ФК Оренбург (@fcorenburg) 22 февраля 2019 г.
24 февраля тренировочный процесс продолжится на стадионе "Газовик" в Ростошах.
#Футбол #РПЛ #Оренбург #ОренбургАнжи pic.twitter.com/fl4yiXNFXG
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