Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:45

«Оренбург» — «Урал»: игрок хозяев Мансилья реализовал пенальти

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья забил с пенальти в матче 15-го тура РПЛ с «Факелом» — 4:0.

11-метрвый удар был назначен после того, как Суслов ударил Воробьева по ноге, помешав тому продвинуться к воротам «Факела». Евгений Кукляк назначил пенальти после просмотра ВАР.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
28 окт, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
4:1
Факел

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За «Ман Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Траутманна
«Головин — это катастрофа!» Что пишут во Франции про российского футболиста
Частичная мобилизация в России завершилась. Главное
Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Игроки «Оренбурга» и «Факела» зацепились во время матча
«Оренбург» — «Факел»: арбитр Кукуляк неправильно оценил фол на Максимове
Президент «Оренбурга»: «Нас много критиковали за открытый футбол, но мы настояли на своей философии!»
«Оренбург» — «Факел»: видео всех голов матча
«Оренбург» — «Факел»: ошибочно отменен гол оренбуржцев
Хомуха: «Потеря Дивеева существенно сказалась на качестве игры ЦСКА в обороне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартинс: «Восстановиться через радость от процесса — вот моя цель»

«Оренбург» — «Факел»: гости отыграли один мяч
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости