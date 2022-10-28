«Оренбург» — «Урал»: игрок хозяев Мансилья реализовал пенальти
Форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья забил с пенальти в матче 15-го тура РПЛ с «Факелом» — 4:0.
11-метрвый удар был назначен после того, как Суслов ударил Воробьева по ноге, помешав тому продвинуться к воротам «Факела». Евгений Кукляк назначил пенальти после просмотра ВАР.
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|14
|7
|5
|2
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|14
|7
|5
|2
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|26
|
5
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|7
|3
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|
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|14
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|2
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|
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|14
|2
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
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|Ж
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Локомотив
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|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
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Артем Мещанинов
Сочи
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|1
|2
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