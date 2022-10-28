«Оренбург» — «Урал»: игрок хозяев Мансилья реализовал пенальти

Форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья забил с пенальти в матче 15-го тура РПЛ с «Факелом» — 4:0.

11-метрвый удар был назначен после того, как Суслов ударил Воробьева по ноге, помешав тому продвинуться к воротам «Факела». Евгений Кукляк назначил пенальти после просмотра ВАР.