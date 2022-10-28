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Сегодня, 18:39

Мартинс: «Восстановиться через радость от процесса — вот моя цель»

Мария Гусева
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своем восстановлении после травмы.

«Я чувствую себя намного лучше. Прогрессирую неделя за неделей, использую в работе все большие веса, сегодня приступил к бегу. Самое сложное? Быть за пределами поля. Футболисты любят играть в футбол, это очевидно. Но такие периоды — тоже часть игры, иногда случаются повреждения. Принимаю это и работаю», — цитирует пресс-служба клуба Мартинса.

Игрок ответил на вопрос о том, когда он полноценно вернется на поле.

«Не хочу сам себе создавать лишнее давление, просто работаю. И когда придет время, буду готов. А пока работаю. Стараюсь получать от этого удовольствие, потому что травмы — это всегда непросто. Восстановиться через радость от процесса — вот моя цель», — добавил он.

В сезоне-2022/23 Мартинс забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Спартак». Из-за мышечного повреждения бедра 25-летний люксембуржец выбыл до конца 2022 года.

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ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
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Ахмат – Ростов
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Торпедо М

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