«Спасибо, Мага». «Зенит» попрощался с Оздоевым видеороликом

«Зенит» выпустил специальный видеоролик в честь ухода из команды полузащитника Магомеда Оздоева.

Ролик вышел под названием «Спасибо, Мага!». В видеоподборке можно найти все результативные действия Оздоева за «Зенит».

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года и стал с клубом четырехкратным чемпионом России.