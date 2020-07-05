РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Оренбург» сыграет основой против «Рубина»

5 июля 2020, 12:37
«Оренбург» сыграет против «Рубина» основным составом. Фото ФК «Оренбург»
«Оренбург» сыграет против «Рубина» основным составом. Фото ФК «Оренбург»
Теги:

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» в каком составе команда отправится в Казань на матч 26-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Рубина».

Ранее у 10 игроков команды был выявлен коронавирус. «Оренбург» попросил казанский клуб перенести встречу на 19 июля, но в итоге матч состоится сегодня.

— В Казань полетят все игроки, у которых отрицательные тесты, — рассказал Андреев. — Всю неделю мы проходили обследования: тестирования, КТ, были под полным наблюдением. Те, у кого не выявили проблем, смогут сыграть с «Рубином». (Севастиан Терлецкий)

Рубин — Оренбург

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир