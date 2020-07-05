«Оренбург» сыграет основой против «Рубина»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» в каком составе команда отправится в Казань на матч 26-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Рубина».

Ранее у 10 игроков команды был выявлен коронавирус. «Оренбург» попросил казанский клуб перенести встречу на 19 июля, но в итоге матч состоится сегодня.

— В Казань полетят все игроки, у которых отрицательные тесты, — рассказал Андреев. — Всю неделю мы проходили обследования: тестирования, КТ, были под полным наблюдением. Те, у кого не выявили проблем, смогут сыграть с «Рубином». (Севастиан Терлецкий)