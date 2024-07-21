«Оренбург» — «Спартак»: Сысуев и Максименко поочередно сделали эффектные сейвы

Голкипер «Оренбурга» Николай Сысуев и вратарь «Спартака» Александр Максименко поочередно спасли свои команды от пропущенного гола в матче первого тура РПЛ — 0:0.

На 33-й минуте Сысуев отразил удар Тео Бонгонды, который в упор бил после передачи Даниила Зорина.

Через четыре минуты хавбек «Оренбурга» Габриэль Флорентин наносил дальний удар из-за штрафной — Максименко вытащил мяч из девятки.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».