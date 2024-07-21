«Оренбург» — «Спартак»: ничья после первого тайма

«Оренбург» и «Спартак» завершили вничью первый тайм матча первого тура РПЛ — 0:0.

В первые 45 минут игроки команд получили по одной желтой карточке — предупреждениями отметились Наиль Умяров («Спартак») и Матиас Перес («Оренбург»).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».