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«Оренбург» — «Спартак»: Маслов и Соболев выйдут в основе красно-белых

12:49
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В матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Оренбург» на своем поле примет «Спартак». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Зотов, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Каут, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Силла.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Бакаев, Ларссон, Понсе, Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Мирзов, Мелгарехо, Маркитесов.

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