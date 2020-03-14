«Оренбург» — «Спартак»: Маслов и Соболев выйдут в основе красно-белых
12:49
В матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Оренбург» на своем поле примет «Спартак». Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Зотов, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Каут, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Силла.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Бакаев, Ларссон, Понсе, Соболев.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Мирзов, Мелгарехо, Маркитесов.
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