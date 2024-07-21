«Оренбург» — «Спартак»: Мансилья на первых минутах не реализовал выход один на один с Максименко

«Оренбург» мог открыть счет на первых минутах домашнего матча против «Спартака» в 1-м туре РПЛ.

На 2-й минуте красно-белые потеряли мяч на половине поля хозяев, после чего «Оренбург» выбежал в быструю контратаку — форварда Брайана Мансилью вывели один на один с голкипером «Спартака» Александром Максименко, но не попал в ворота.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».