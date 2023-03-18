«Оренбург» — «Спартак»: Джикия получил травму и был заменен на 76-й минуте

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Джикия бежал за хавбеком «Оренбурга» Джимми Марином, после чего схватился за заднюю поверхность бедра. Защитник покинул поле, его заменил Кейта Бальде на 76-й минуте встречи.