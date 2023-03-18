Игнатьев считает, что «Локомотив» и «Краснодар» максимум забьют по два мяча

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Очень хочется увидеть качественный футбол. «Локомотив» неудачно сыграл в последнем матче с «Акроном» в Кубке России, но начало чемпионата ознаменовалось хорошими результатами, которые исходили от серьезной, качественной игры. Хотелось бы посмотреть на то, как команда проявит себя с «Краснодаром». Больше двух каждая команда не забьет. Соперники все понимают, и противостояние будет как в обороне, так и в атаке. Но голы будут. Важно содержание игры и каков будет сценарий. Конечно, приоритетное положение у «Локомотива». У него эмоций много. Хотя и у «Краснодара» тоже, он успешно провел последний матч. Болельщики придут, пусть и не в значительном количестве. Как бы там ни было, более привычно все для «железнодорожников». Психологическое преимущество будет у хозяев», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет 18 марта. Начало — 19:30 по мск.