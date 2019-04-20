"Оренбург" - "Ростов": команды объявили стартовые составы

"Оренбург" и "Ростов" объявили составы на матч 24-го тура российской премьер-лиги. Игра пройдет в Оренбурге, начало - 14:00.
Состав "Оренбурга": Довбня, Андреев, Ойеволе, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан, Деспотович.
Запасные: Фролов, Сиваков, Шахов, Козлов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Рикарду, Козлов.
Состав "Ростова": Песьяков, Логашов, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Еременко, Глебов, Норманн, Шомуродов, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Плиев, Гацкан, Ионов, Щадин, Попов, Зуев, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Глебов.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Опрос
Кто будет главным преследователем "Зенита" после 23-го тура РПЛ?
Загрузка...