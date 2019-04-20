12:59 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" - "Ростов": команды объявили стартовые составы

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"Оренбург" и "Ростов" объявили составы на матч 24-го тура российской премьер-лиги. Игра пройдет в Оренбурге, начало - 14:00.

Состав "Оренбурга": Довбня, Андреев, Ойеволе, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

Запасные: Фролов, Сиваков, Шахов, Козлов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Рикарду, Козлов.

Состав "Ростова": Песьяков, Логашов, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Еременко, Глебов, Норманн, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Плиев, Гацкан, Ионов, Щадин, Попов, Зуев, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Глебов.

Оренбург - Ростов

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