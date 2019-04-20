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"Оренбург" – "Ростов": два гола хозяев забиты из офсайда

Эпизод матча "Оренбург" - "Ростов". Эпизод матча "Оренбург" - "Ростов". Эпизод матча "Оренбург" - "Ростов". Эпизод матча "Оренбург" - "Ростов". Эпизод матча "Оренбург" - "Ростов". Эпизод матча "Оренбург" - "Ростов". Эпизод матча "Оренбург" - "Ростов".
Эпизод матча "Оренбург" - "Ростов".
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Во время матча 24-го тура чемпионата России "Оренбург""Ростов" (3:0) судьи совершили две серьезные ошибки.

В двух из трех голевых комбинаций хозяев поля бригада Михаила Вилкова допустила ошибки, засчитав взятие ворот гостей.

На 41-й минуте ошибся второй ассистент Константин Шаламберидзе, не зафиксировав положение "вне игры" у Сивакова, который в момент передачи в штрафную площадь "Ростова" находился за линией офсайда и утаскивал за собой соперника. Судье-помощнику следовало дать соответствующий сигнал, а Вилкову – остановить матч и назначить свободный удар в пользу ростовчан.

На 60-й минуте в момент передачи Ойеволе Деспотович находился за линией офсайда и активно участвовал в игре, мешая соперникам. Затем мяч отлетел к Галаджану, и он забил второй гол оренбуржцев. Первому ассистенту Андрею Глоту следовало зафиксировать положение "вне игры" у Деспотовича, а Вилкову – отменить гол. Но они этого не сделали. В отличие от момента спустя две минуты, когда был правильно не засчитан гол ростовчан. (Александр Бобров)

Оренбург - Ростов

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