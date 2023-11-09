«Оренбург» проведет зимние тренировочные сборы в Турции

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» о планах команды на зимнее межсезонье.

«Мы определились со сборами. Все они пройдут в Турции, в Белеке. Будет три сбора. Собираемся на медосмотр 10 января в Москве, и оттуда вылетаем в Турцию», — сказал Андреев «СЭ».

После 14 туров «Оренбург» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.