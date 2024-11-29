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Сегодня, 20:37

Газизов допустил уход вратаря Волка в зимнее трансферное окно

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном трансфере голкипера Давида Волка.

— Сообщалось, что «Спартак» интересуется вашим голкипером Давидом Волком. Представляете ли такой расклад, что он покинет команду уже зимой?

— Все возможно. Игрок прогрессирует, много работает вместе с тренерским штабом. В принципе вся команда проявляет себя. Штаб тоже хорошо работает. Это дает основание многих клубам смотреть за ними. Могу сказать, что официальных предложений ни по одному игроку пока нет.

— Вероятно, зимой будут.
— Посмотрим. Что сейчас об этом говорить? Впереди у нас игра с «Факелом», пока все мысли только о ней.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Волк может заменить Александра Селихова в «Спартаке».

ФК Динамо (Махачкала)
Давид Волк
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 16:30
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