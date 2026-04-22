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22 апреля, 18:15

«Локомотив» — «Зенит»: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

22 апреля «Локомотив» и «Зенит» сыграют в РПЛ
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Батраков (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» примет «Зенит» в рамках 26-го тура РПЛ в среду, 22 апреля. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
22 апреля, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:0
Зенит

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Зенит» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 22&nbsp;апреля 2026 года.«Локомотив» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

После 25 туров премьер-лиги «Локомотив» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Зенит» с 55 очками располагается на первой строчке в чемпионате России.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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