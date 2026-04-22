«Локомотив» — «Зенит»: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» примет «Зенит» в рамках 26-го тура РПЛ в среду, 22 апреля. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Зенит» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 25 туров премьер-лиги «Локомотив» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Зенит» с 55 очками располагается на первой строчке в чемпионате России.

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