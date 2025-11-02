«Оренбург» обыгрывает «Сочи» после первого тайма матча 14-го тура РПЛ

«Оренбург» ведет в счете после первого тайма домашнего матча с «Сочи» в 14-м туре РПЛ — 2:1.

У хозяев на 10-й минуте отличился Эмирджан Гюрлюк, на 37-й минуте автогол забил Михаил Игнатов. Спустя три минуты гости сократили отставание — отметился Франсуа Камано.