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В РФС объяснили долгий просмотр повтора с голом Голенкова в игре «Ростова» с «Акроном»

Анастасия Пилипенко

В службе коммуникаций Российского футбольного союза объяснили, почему судьи долго рассматривали момент с голом нападающего «Ростова» Егора Голенкова в домашнем матче против «Акрона» (0:1) в 14-м туре РПЛ. Мяч форварда на 82-й минуте был отменен после почти десятиминутной проверки.

«ВАР изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. Оценка ситуации с правильным стоп-кадром была сложнее и требовала больше времени», — приводит ТАСС слова службы коммуникаций РФС.

Гол Голенкова был отменен из-за офсайда. Видеоарбитр Алексей Сухой и его ассистент Ранэль Зияков после длительного просмотра приняли решение: защитник ростовчан Умар Сако находился на линии удара в положении «вне игры».

«Ростов» с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ , а «Акрон» — 10-е с таким же количеством очков.

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Акрон
ФК Ростов
Егор Голенков
Умар Сако
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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