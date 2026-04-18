«Оренбург» — «Локомотив»: Батраков открыл счет

«Локомотив» вышел вперед в матче против «Оренбурга» в 25-м туре РПЛ — 1:0.

На 71-й минуте отличился Алексей Батраков. В активе 20-летнего полузащитника теперь 13 голов в этом розыгрыше РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max