«Оренбург» — «Локомотив»: гости ведут в счете после первого тайма

«Локомотив» обыгрывает «Оренбург» по итогам первого тайма матча 8-го тура чемпионата России — 2:1. Игра проходит на домашнем стадионе оренбуржцев.

Первый гол в игре забил полузащитник железнодорожников Алексей Батраков. На 37-й минуте форвард хозяев Саид Сахархизан сравнял счет, а через три минуты Батраков оформил дубль и снова вывел гостей вперед.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Локомотив».