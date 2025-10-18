«Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в первом матче после назначения Ахметзянова

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 12-го тура РПЛ — 1:1.

Игра прошла на «Солидарность Самара Арене».

Счет в матче открыл защитник гостей Даниил Ведерников на 40-й минуте. Ответный гол на 85-й минуте забил нападающий самарцев Владимир Игнатенко.

Данная игра стала первой для «Оренбурга» под руководством Ильдара Ахметзянова. Клуб оъявил о назначении 41-летнего специалиста 10 октября.

«Крылья Советов» с 13 очками занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» с 8 очками — на 14-й строчке.