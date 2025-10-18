«Акрон» обыграл «Пари НН» и прервал 9-матчевую серию без побед в РПЛ

«Акрон» на выезде победил «Пари НН» в матче 12-го тура чемпионата России-2025/26 — 1:0. Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена».

Единственный гол в матче забил Стефан Лончар на 71-й минуте. Он появился на поле на 68-й минуте, заменив Кристияна Бистровича.

У нижегородцев было 10 ударов в створ ворот соперника, у тольяттинцев — один.

«Акрон» прервал 9-матчевую серию без побед в РПЛ (4 ничейных результата и 5 поражений). Команда набрала 11 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице.

«Пари НН» проиграл четвертый матч подряд и с шестью очками занимает 15-е место в таблице РПЛ.