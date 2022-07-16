«Торпедо» внесло Игоря Смольникова в заявку РПЛ на сезон-2022/23

Защитник Игорь Смольников стал игроком «Торпедо». Московский клуб внес 33-летнего футболиста в заявку на сезон, сообщает сайт РПЛ.

По окончании прошлого сезона 33-летний футболист покинул тульский «Арсенал».

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Смольников — воспитанник «Локомотива». Также Игорь выступал за «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».

В ноябре 2013 года Смольников дебютировал за сборную России, в составе которой провел 30 матчей.