«Оренбург» — «Крылья Советов»: Ежов сравнял счет в начале второго тайма

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов стал автором гола в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга». Он сравнял счет в начал второго тайма — 1:1.

Мяч после рикошета оказался в ногах Ежова, который находился в штрафной площади «Оренбурга». Футболист успел развернуться и пробить мимо выскочившего на него вратаря.