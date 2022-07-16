Полузащитник Иван Обляков подпишет новый контракт с ЦСКА

Полузащитник Иван Обляков в ближайшее время подпишет новый долгосрочный контракт с ЦСКА, утверждает «Чемпионат».

24-летний Обляков выступает за ЦСКА в 2018 году, когда перешел в московскую команду из «Уфы». В 135 матчах за армейцев Иван забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу.

Нынешнее соглашение футболиста с клубом истекает летом 2023 года.

В 2020 году полузащитник дебютировал в составе сборной России, за которую провел два матча.