«Оренбург» — «Крылья Советов». Божович получил красную карточку, болельщики бросали в него бутылки
13:27
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович был удален в матче 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом».
После драки в концовке игры Божович был удален за споры с арбитрами. Также красную карточку получил и игрок самарцев Александр Анюков.
Перед тем, как покинуть арену, Божович вышел на газон. С трибун в него полетели бутылки.
«Крылья» одержали победу со счетом 1:0.
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