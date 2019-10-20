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«Оренбург» — «Крылья Советов». Божович получил красную карточку, болельщики бросали в него бутылки

13:27
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович был удален в матче 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

После драки в концовке игры Божович был удален за споры с арбитрами. Также красную карточку получил и игрок самарцев Александр Анюков.

Перед тем, как покинуть арену, Божович вышел на газон. С трибун в него полетели бутылки.

«Крылья» одержали победу со счетом 1:0.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Оренбург — Крылья Советов

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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