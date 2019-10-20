Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович был удален в матче 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

После драки в концовке игры Божович был удален за споры с арбитрами. Также красную карточку получил и игрок самарцев Александр Анюков.

Перед тем, как покинуть арену, Божович вышел на газон. С трибун в него полетели бутылки.

«Крылья» одержали победу со счетом 1:0.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр