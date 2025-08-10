«Оренбург» — «Краснодар»: Кривцов вывел гостей вперед

«Краснодар» открыл счет в матче против «Оренбурга» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

На 75-й минуте забил Никита Кривцов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.