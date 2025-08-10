Футбол
10 августа, 17:00

Игонин считает, что «Зенит» популярнее «Спартака» за счет работы с болельщиками

Александр Абустин
корреспондент
Алексей Игонин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист сборной России Алексей Игонин ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Зенит» сделал очень большой рывок в плане активности в медиа и результатов на поле. Естественно, это привлекает болельщиков. Наверное, самая сложное — находить новых фанатов. Это можно делать за счет результатов или яркой игры. Немаловажный фактор — атмосфера на стадионе. Могу отдать должное домашней арене «Зенита». Считаю, что по части атмосферы и работы с болельщиками этот клуб лучший. В этом «Зенит» опережает «Спартак». У них большие фактов, которые говорят о том, что петербуржцы — самый популярный клуб страны», — сказал Игонин «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Алексей Игонин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ANTI BOMG

    да нас..(с или р, выбирай!)ать на тебя!:rofl::joy::sweat_smile:

    11.08.2025

  • ANTI BOMG

    А чем пидер лучше Москвы? Смешно, ёпрст!

    11.08.2025

  • ANTI BOMG

    так у него на физиономии написано - бомж! И это не смывается даже в мойке-вонючке!

    11.08.2025

  • ANTI BOMG

    ты себя имееешь в виду? Зря!

    11.08.2025

  • ANTI BOMG

    женская сборная бомжей:rofl:

    11.08.2025

  • ANTI BOMG

    Тебя Берия, похоже, запытал!:sweat_smile::rofl:

    11.08.2025

  • _моро

    надоел

    11.08.2025

  • ANTI BOMG

    Да тебе неймется, ведьма, пардон, бомж! все свое исподнее вонючее собрал.Но тебе это никак не поможет отмыться даже в Мойке - она такая же зловонная от мильёна бомжей из вонючих картонных коробок!

    11.08.2025

  • _моро

    перди, перди, ссысь, ссысь, воняй, воняй, выпердыш свинячий), можешь еще обосраться и говно своей сожрать) делай все, что твои свинородители делали, когда зачинали тебя, у@бище смрадное)

    11.08.2025

  • ANTI BOMG

    бомж, ты совсем берега попутал - пердеть,ссаться и вонять - это у тебя и тебе подобных наследствеенное - как у твоих бомжеродителей могло что-то порядочное родиться-то?:joy::joy::rofl::sweat_smile:

    11.08.2025

  • Ermikhin Ermikhin

    блеснул умственно-отсталым развитием?

    11.08.2025

  • _моро

    воняй, воняй, свинячий выпердыш, проводи опросы и продолжай ссаться под себя)

    11.08.2025

  • ANTI BOMG

    тебе и прочим бомжам! Если в СЭ и по России провести опрос, что для них лучше свинина или вонючий, вечно ссущий под себя, разлагающийся и смердящий бомж типа тебя, то уверен, что даже бомжи проголосуют за свинину! :joy::rofl::rofl:

    11.08.2025

  • Garryman

    И, что характерно: чем дольше длится соревнование в длине популярности, тем глубже погружаются претенденты. Еще месяц - и они будут последними в таблице.

    11.08.2025

  • _моро

    свинота высралась)

    11.08.2025

  • Алексей Еграшин

    там название у команды- Два задрота.Просто полный идиотизм.А молодёжь не показатель.Рэперов забывают за две недели,а Кадышева уже десять лет на пике

    11.08.2025

  • Leonard Leonard

    Неэтично сводить всё к двум командам. тем более что в них одни негры. Воспитанники играют в других командах. А опросы проплачены. Самые популярные команды - не эти.

    10.08.2025

  • dinela

    Браво!Гусар!Главное,всё логично и понятно,даже бомжам!

    10.08.2025

  • ANTI BOMG

    вы на эту физиономию гляньте! что она может еще пе..нуть! бомж о работе бомжей с болельщиками бомжей! Бомжи популярнее Спартака среди болельщиков бомжей! А так как бомжей все-таки меньше даже в городе бомжей, то бомжеклуП не могёт быть популярнее. :joy::rofl::sweat_smile:

    10.08.2025

  • vv12

    Тут можно согласится, пока еще ни кто не сгонял бюджетников и покупал массовку за 500р на человека, кроме зенита

    10.08.2025

  • Пан Юзеф

    В Нижнем Новгороде работает.

    10.08.2025

  • Valery Petrukhin

    За пределами стадиона у них болельщиков больше нет.

    10.08.2025

  • Dron65

    ну хомячки в основном туповатые, не секрет

    10.08.2025

  • Dron65

    херню несёшь

    10.08.2025

  • sargon

    Да и ЦСКА поплуряней чем Зенит... но надо политпроект продвигать

    10.08.2025

  • chimega

    И вообще - вопрос о популярности попросту НЕКОРРЕКТЕН!

    10.08.2025

  • dinela

    Да!Именно поэтому на всех стадионах страны мы слышим...ЗПРФ!!!)))

    10.08.2025

  • sargon

    Самый правильно вопрос... Кто популярней Спартак или ЦСКА... зачем тянуть Зенит... я уверен, что ЦСКА на много популярней в стране чем Зенит..

    10.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    я за Спартак , но Зенит конечно популярнее

    10.08.2025

  • Dron65

    спортак - хохлы российского футбола и точка.

    10.08.2025

  • Исаев Игорь

    что-то много таких ботов стало, которые за ЦСКА , но рвут жопу за свиноферм

    10.08.2025

  • ПельМешков

    Игрок сборной России... а за какой клуб играл, напомните, пожалуйста)

    10.08.2025

  • hаnt64

    Игонину закусывать надо чаще!

    10.08.2025

  • SDASTV

    Один адекватный болельщик "Зенита" как-то написал: "Ребята, я прекрасно понимаю, за что ненавидят "Зенит". Я тоже многие вещи, которые происходят с моим любимым клубом, не одобряю. Но я ведь живу в Питере! За кого мне ещё болеть? Я болею за команду из своего города". Разумные рассуждения нормального болельщика. Но у большинства оголтелых болельщиков "Зенита" наружу всё время лезет комплекс неполноценности и ущербная потребность на каждом углу кричать "Питер круче Москвы!". Вот ни один город России на эту тему не парится, столице вообще всё равно, а у "болотных" пригорает.

    10.08.2025

  • Генри

    А они с ними работают через холуёв из руководства РПЛ, чтобы прессовали и штрафовали)))

    10.08.2025

  • Генри

    У Спартака по всей стране болельщики есть, а Зенит ненавидят везде кроме Питера! А им холуям - только бы врать!

    10.08.2025

  • ALEX1984

    Популярный , не популярный … Главное играть хорошо . Так что пока обе шоблы унылое го.но .

    10.08.2025

  • sargon

    Игонин другого и не мог сказать.

    10.08.2025

  • vvi432

    У Зенита адекватные болельщики.

    10.08.2025

  • WiseWolf

    Полностью поддерживаю. Сам с 90 го конь. Но!!! Это абсолютно неправильно, сравнивать эти две команды, по количеству болел. Я живу и работаю и живу в Москве, у меня два поросят и один бомж работают в коллективе, да с мордовии, и один болезный, из Балашова. Остальные кони, паровозик, мусора.

    10.08.2025

  • Millwall82

    работа с болелами конечно ведется, но вот только молодежи класть на этот футбол, у Зенита когда-то был лучший ютуб-канал, огромные коллаборации вроде "Смешариков" (дети очень любят), сейчас с уходом Дениса Денисова все похуже стало. Ну а Спартак особо каналы в SMM не развивал, о чем говорить, когда за это отвечал старина Лахти Трахти (Трахтенберг). Деду 80 лет, так на секунду. Дети подобное не смотрят. И в итоге на выходе...лучше всего с аудиторией работал....медиафутбол! Да, даже такое говно можно сделать конфеткой, молодежь смотрит. Не могу кстати объяснить этот феномен, ну футбол которые эти говноблогеры показывают просто ужасный. Это лютый втордив. А с молодыми умеют работать.

    10.08.2025

  • Прораб.

    Что они там курят?

    10.08.2025

  • zloupop

    БОМЖИ, ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА!!!! И ТОЧКА!!!!!

    10.08.2025

  • Почтарь

    Не только Спартак, но и ЦСКА популярнее запитера.

    10.08.2025

  • zloupop

    А это что за существо, которое так считает???

    10.08.2025

  • Валар Моргулис

    Подскажите, в каком городе, кроме Питера, Газпром работает с болельщиками? В каком городе, кроме Питера и Ленинградской области, Зенит может опередить Спартак, ЦСКА, Локо по популярности среди болельщиков? Вот Краснодар да, работает и поднимает свою популярность в стране. Зенит нет и с каждым годом его популярность становится только со знаком минус.

    10.08.2025

  • Valekka

    Только в недоразвитом мозгу мог возникнуть подобный проект! Если условный дядя Петя кроет матом Спартак или Зенит-это признак популярности?!Что вообще заложено в эту "популярность" .Вот кого больше материть будут в следующие выходные-тот и популярней или нет?.Не желая работать,напрягаться,писаки СЭ придумывают подобное,считая,что народ достаточно отупел!!

    10.08.2025

  • Александр Коваль

    Это с какими болельщиками? Которые про позор росийского футбола кричат? А вообще лучше всех с болельщиками работает "Динамо", но там вообще полупустой стадион

    10.08.2025

  • Владимир Хамаганов

    Ну чем он популярен?? Я за ЦСКА с 1990г, но Спартак считаю популярнее Зени

    10.08.2025

  • Кабанчик

    Скоро Зенит подкупит кого-нибудь из ярких Спартачей, там Романцева, Титова, или ещё кого-нибудь, и тот скажет, что Зенит самый популярный клуб вселенной!

    10.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

