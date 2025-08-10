Игонин считает, что «Зенит» популярнее «Спартака» за счет работы с болельщиками

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист сборной России Алексей Игонин ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Зенит» сделал очень большой рывок в плане активности в медиа и результатов на поле. Естественно, это привлекает болельщиков. Наверное, самая сложное — находить новых фанатов. Это можно делать за счет результатов или яркой игры. Немаловажный фактор — атмосфера на стадионе. Могу отдать должное домашней арене «Зенита». Считаю, что по части атмосферы и работы с болельщиками этот клуб лучший. В этом «Зенит» опережает «Спартак». У них большие фактов, которые говорят о том, что петербуржцы — самый популярный клуб страны», — сказал Игонин «СЭ».

