Гол Кривцова принес «Краснодару» победу над «Оренбургом»

«Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил полузащитник «быков» Никита Кривцов, вышедший на замену за две минуты до этого эпизода.

«Краснодар» (9 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Оренбург» (2) идет 13-м в турнирной таблице.

В следующем туре краснодарцы дома примут «Сочи», а «Оренбург» в гостях встретится с «Акроном». Обе игры пройдут 17 августа.