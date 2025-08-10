Футбол
10 августа, 17:33

Гол Кривцова принес «Краснодару» победу над «Оренбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Оренбург» — «Краснодар».
Фото ФК «Оренбург»

«Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил полузащитник «быков» Никита Кривцов, вышедший на замену за две минуты до этого эпизода.

«Краснодар» (9 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Оренбург» (2) идет 13-м в турнирной таблице.

В следующем туре краснодарцы дома примут «Сочи», а «Оренбург» в гостях встретится с «Акроном». Обе игры пройдут 17 августа.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
10 августа, 15:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:1
Краснодар

  • emeslov

    11.08.2025

  • Деметрио

    Кто вы? Я за ЦСКА

    11.08.2025

  • Михаил

    да ладно... краснодар уже начали судить, как всех или по правилам, а не как в прошедшем сезоне. галицкий гештальт закрыл, остатки инерции и черед пару мес. кубанская молодежь будет ткт резвиться с лозунгами: "Мусаев физрук". пости как желуди, просто им лет на 7 дольше Хусаинов прививал рефлекс: "мы шампионы".

    10.08.2025

  • Лунев Лунев

    да вы вообще обнаглели чтобы вас в каждом матче тянули????

    10.08.2025

  • Деметрио

    Любой адекватный... не о тебе речь, понятно. Админресурса Ахмата по твоему хватает только на матчи на вылет, но Газпром они нагибают?! Правильно? Ты в сознании вообще?

    10.08.2025

  • Деметрио

    Не ответил на вопрос, не гордый, повторю! Почему при таком ресурсе Ахмат играет переходные матчи, а не за чемпионство! Ты же не спринт, не сливайся!

    10.08.2025

  • Ратель

    Пока играем хорошо, но вот забиваем мало, ибо почти не попадаем в створ. Надо наращивать обороты, ибо как иначе 62 мяча за сезон-то забить.

    10.08.2025

  • igor1972

    Краснодар с победой! Как болельщику Локомотива мне должно было хотеться, чтобы краснодарцы как минимум не выиграли. Но после железнодорожников мои симпатии принадлежат им и поэтому я приветствую их победу..

    10.08.2025

  • Деметрио

    Кто-то уже от луны бежит в сторону второй 8-ки.

    10.08.2025

  • Haiaxi

    Пропитерский мешок пытался сделать результат для хозяина, но не вышло

    10.08.2025

  • Деметрио

    Спасибо, там заговор просто против КБ.

    10.08.2025

  • Деметрио

    Даже у газовых? А почему тогда Ахмат переходные играет который год?!

    10.08.2025

  • hovawart645

    Душили. Но душить дальше было бы по беспределу.

    10.08.2025

  • ВОПРЕКИ

    В Грозном у всех ручных свистунов коленки трясутся, да и понимали, что слишком много внимания привлечено к этому матчу из-за Черкеса.

    10.08.2025

  • hovawart645

    Ты пента-трик Кассира помнишь? Вот поэтому и не помогли.

    10.08.2025

  • ВОПРЕКИ

    Надеялись, что он облажается с Лукойлом, а того самого душат - видимо, Миллер не договорился по ценам на бензин или.. Теперь уже понимают, что поезд из Питера с чашкой, может уйти не по утвержденному Газпромом, расписанию и догнать будет сложно. Ждем..с откровений от Дюкова и КО в следующих турах.

    10.08.2025

  • authentiction

    Отличный армейский юмор! Плюсую.

    10.08.2025

  • authentiction

    Во-во! У Вопреки логики ноль.

    10.08.2025

  • Деметрио

    Спартак боятся больше, ты не в курсе что-ли?

    10.08.2025

  • Деметрио

    А вчера в Грозном почему не помогли?

    10.08.2025

  • authentiction

    А чего тогда судьи Локомотив не придушили вчера? Или нашла коса на камень?

    10.08.2025

  • ВОПРЕКИ

    Болото газпромовское - как не пытался Мешков тормознуть "Краснодар", выполняя рекомендации своего босса Дюкова (а тот Миллера), придумав офсайд и убеждая в этом Сухого, аж 5 минут, южане только злее стали. Молодцы. Вот вам подтверждение моих высказываний, перед сезоном, что хозяева футбола, из Питера, сейчас будут не на прямую помогать "Зениту" в его матчах (не без этого, конечно), а будут душить прямых конкурентов, чтобы не оторвались, вот в таких матчах, с карликами и дочками клуба Газпрома. Следующий на очереди "Локомотив" - ему приготовиться. Позорники с болот, не могут допустить, что бы Семак опять облажался, уже в перенесенном 100-летии клуба.

    10.08.2025

  • Деметрио

    Чистое второе место, что тогда о тех, кто спотыкается говорить?!

    10.08.2025

  • Lars Berger

    Митрофанов - молодец!

    10.08.2025

  • Mick Shelby

    С победой Краснодар вышел на второе место.

    10.08.2025

  • SuperDennis

    Я бы сказал, уже вышли.

    10.08.2025

  • Lars Berger

    Тот случай, когда счёт - абсолютно по игре. Классические выездные 0-1... Всё по делу.

    10.08.2025

  • Alexey Tarasov

    Поживём увидим:point_right:Но пока-эти три команды играют более менее ровно:thumbsup:Как будет дальше сезон покажет:point_up:?:100:

    10.08.2025

  • Sukkulent

    Очень может быть!

    10.08.2025

  • МачоМэн

    выходим на второе чистое место

    10.08.2025

  • Олег Каноков

    Взаимный привет!Спасибо.Слишкович всё-таки неплохо ставит игру при слабом составе.)

    10.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Краснодар с победой!!

    10.08.2025

  • Haiaxi

    Похоже Краснодар, армейцы и Локо в этом году будут в тренде)

    10.08.2025

  • TokTram_

    Как ни странно, из фармов именно платки наиболее конкурентоспособны Да, и фактор искусственного поля

    10.08.2025

  • Mikhail

    Приветствую Вас. Вы, как всегда, правы. С этим не поспоришь.

    10.08.2025

  • Братчанин

    до чемпионства им как до луны...

    10.08.2025

  • Haiaxi

    В данном матче манипуляция РФС не сработала! Дай бог другие конкуренты псевдоюбиляра тоже обыграют этого сателлита.

    10.08.2025

  • я бы сказал-с вымученной победой. ОРЕНБУРГ выглядел ну очень достойно

    10.08.2025

  • инок

    Быков с победой! По судейству этой игры будут вопросы..

    10.08.2025

  • Sukkulent

    Краснодар накатывается на очередное чемпионство. Тем более Зенит и Спартак дурака валяют.

    10.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    После матча Сочи- Динамо ждём хет-трик Газпрома в туре.

    10.08.2025

  • скорее ковыляют,нежели бегут

    10.08.2025

  • AZ

    Краснодар с победой! Важная, нужная, трудовая. Пока игра не наладилась, главное потерять как можно меньше очков)))

    10.08.2025

  • а чемпион то не впечатлил!!! ОРЕНБУРГ был достоин большего-как минимум на ничью. жаль не срослось. несмотря на поражениие игра ОРЕНБУРГА очень понравилась...

    10.08.2025

  • Олег Каноков

    С Оренбургом в гостях просто никому не будет.Южан с трудовой победой.

    10.08.2025

  • Sемён Sемёныч

    Краснодар с победой! Всё же одолели пластмассовый Оренбург

    10.08.2025

  • Деметрио

    Молодцы южане, не стали думать и страдать от несправедливо отмененного гола и забили так, чтобы не отменили!

    10.08.2025

  • SuperDennis

    Краснодар с победой! очень важные три очка, добытые в сложнейшем матче на пластиовом поле. Оренбург отчаянно сопротивлялся.

    10.08.2025

  • инок

    Краснодар прибили фарм Зенита, Дюков с Митрафановым в трауре.))

    10.08.2025

  • футбол это спорт

    У Слишковича теперь боевитая организованная команда. И если бы не удача Кривцова, кто знает какой бы был результат. Ну а по итогу победил класс. Краснодар с победой!

    10.08.2025

  • TomCat

    Быков с победой! Дожали! Оренбургу удачи!

    10.08.2025

  • Деметрио

    Быки опять бегут к чемпионству!

    10.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Краснодар вымучил победу Оренбург старался но мастерства явно не хватает

    10.08.2025

  • GeoMaS

    Не удалось притормозить быков ни Слишковичу, ни ВАРу, как бы ни был хорош Оренбург.

    10.08.2025

    • «Оренбург» — «Краснодар»: Кривцов вывел гостей вперед

    Канчельскис о «Спартаке»: «Назовите ФИО руководителя клуба, пускай отвечает перед болельщиками за это безобразие»
