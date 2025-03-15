Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Факела» на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Оренбурга» и «Факела» на матч 21-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

Защитник хозяев Андрей Малых пропустит матч по причине дисквалификации за перебор карточек.

«Оренбург»: Москвичев, Татаев, Сидоров, Прохин, Касимов, Караташ, Михайлов, Башич, Марин, Мансилья, Сахархизан.

«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Ломовицкий, Квеквескири, Ивлев, Моцпан, Ильин, Каштанов.