«Оренбург» — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» и «Факел» сыграют в чемпионате России 15 марта

«Оренбург» и «Факел» сыграют в 21-м туре чемпионата России в субботу, 15 марта. Матч на стадионе «Газовик» в Оренбурге начинается в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Факел» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В прямом эфире матч показывают канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начинается в 11.50 мск, за 10 минут до стартового свистка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)

В предыдущем туре оренбуржцы уступили «Ростову» (1:2), воронежцы — проиграли «Зениту» (0:2). Встреча соперников в первом круге в Воронеже 24 августа завершилась победой хозяев — 1:0.