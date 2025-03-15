Тошич рассказал о встрече с Хондой: «Вспомнили времена, когда мы играли»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич рассказал «СЭ» о встрече с экс-игроком армейцев Кейсуке Хондой.

«Он прилетал в Белград. Мы с ним увиделись и поговорили. Долго не встречались. Очень рад, что успел пообщаться с Кейсуке. Он хороший парень, который любит футбол и занимается бизнесом серьезно. Мировой парень и мировая звезда! Говорили ли о ЦСКА? Вспомнили времена, когда мы играли. Не знаю, следит ли он за командой сейчас. Но насколько я знаю, он очень серьезно погружен в бизнес», — сказал Тошич «СЭ».

31 января 37-летний Тошич стал игроком клуба медиалиги «СКА-Ростов».