В «Акроне» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Дзюбой

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

— Есть ли у клуба намерение продлить сотрудничество с главным бомбардиром российского футбола?

— Все намерения и желания мы пока оставим при себе. Как только будет какая-то информация относительно будущего «Акрона» и Дзюбы, совместное или нет, мы обязательно об этом расскажем.

Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне форвард забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 14 встречах во всех турнирах. 9 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) Дзюба забил 234-й гол в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.