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В «Акроне» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Дзюбой

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

— Есть ли у клуба намерение продлить сотрудничество с главным бомбардиром российского футбола?

— Все намерения и желания мы пока оставим при себе. Как только будет какая-то информация относительно будущего «Акрона» и Дзюбы, совместное или нет, мы обязательно об этом расскажем.

Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне форвард забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 14 встречах во всех турнирах. 9 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) Дзюба забил 234-й гол в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
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 8
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ЦСКА

 6
П
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Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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 4
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