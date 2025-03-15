«Оренбург» — «Факел»: Башич повторил «достижение» Гандри. У него восьмое предупреждение

На 21-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» судья Артем Любимов правильно вынес предупреждение Ивану Башичу за грубую игру. Для полузащитника оренбуржцев оно стало восьмым в турнире — он заработал дисквалификацию и пропустит следующую встречу.

Башич повторил «достижение» защитника «Ахмата» Надера Гандри, который первым в этом чемпионате собрал восемь желтых карточек.