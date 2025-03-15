«Химки» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Химки» и «Ахмат» встретятся в 21-м туре чемпионата России в субботу, 15 марта. Начало матча на «Арене Химки» — в 14.30 по московскому времени.

Результат и ключевые события игры «Химки» — «Ахмат» изучайте в нашем матч-центре.

Прямая трансляция матча пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 14.20 мск, за десять минут игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта 2025, 14:30. Арена Химки (Химки)

В 20 турах чемпионата России «Химки» набрали 19 очков и занимали 12-е место, предыдущим соперником подмосковной команды был ЦСКА (0:1). У «Ахмата» — 17 очков и 14-я строчка в турнирной таблице, в прошлую пятницу грозненцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).