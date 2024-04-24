«Оренбург» — «Динамо»: нулевая ничья после первого тайма

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«Оренбург» и «Динамо» не открыли счет в первом тайме матча перенесенного 21-го тура чемпионата России.

Счет после первых 45 минут встречи — 0:0. На 16-й минуте желтую карточку получил защитник оренбуржцев Матиас Перес.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в городе Оренбург.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».