«Оренбург» — «Динамо»: нулевая ничья после первого тайма
«Оренбург» и «Динамо» не открыли счет в первом тайме матча перенесенного 21-го тура чемпионата России.
Счет после первых 45 минут встречи — 0:0. На 16-й минуте желтую карточку получил защитник оренбуржцев Матиас Перес.
Игра проходит на стадионе «Газовик» в городе Оренбург.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».
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|46
|
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|24
|11
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|5
|40-32
|41
|
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|5
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|38
|
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|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
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