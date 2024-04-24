Игрок «Ахмата» Камило: «В России мне не хватает бразильского шашлыка и семьи»

Бразильский полузащитник «Ахмата» Камило рассказал «СЭ», чего ему не хватает для жизни в России.

«В России мне не хватает моей семьи. Еще могу сказать, что мне не хватает бразильского шашлыка. Мы его называем шурраско. Это то, по чему я скучаю!» — сказал Камило «СЭ».

В текущем сезоне Камило провел 24 матча за «Ахмат» во всех турнирах, отличившись одним голом.

На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 встречах.