Игрок «Ахмата» Бериша назвал самый дорогой подарок от Рамзана Кадырова

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша ответил на вопрос «СЭ» о самом дорогом подарке от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

«Я не был в резиденции Рамзана Кадырова. Но, иншаллах, надеюсь, скоро удастся посетить. Самый значимый подарок от него — машина, которую мне ранее подарили. Марка? Секрет (Улыбается.)», — сказал Бериша «СЭ».

Бериша в текущем сезоне провел за «Ахмат» 26 матчей, забил 2 гола и отличился 4 результативными действиями.