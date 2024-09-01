«Оренбург» — «Динамо»: хозяева выигрывают после первого тайма

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«Оренбург» ведет в счете после первого тайма матча 7-го тура РПЛ с московским «Динамо» — 1:0.

Автором гола на 20-й минуте стал нападающий Саид Сахархизан. На 36-й минуте полузащитник оренбуржцев Андрей Малых получил желтую карточку.

Игра проходит в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».