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Сегодня, 15:54

Источник: «Спартак» ищет левого вингера в Европе, Латинской Америке и не интересуется Ундером

Алина Савинова
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«Спартак» продолжает поиски нового левого крайнего полузащитника, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые рассматривают рынки в Европе и Латинской Америке. Из российских игроков команда на данный момент никого не просматривает.

При этом отмечается, что «Спартак» не проявляет интерес к вингеру «Фенербахче» Дженгизу Ундеру. Ранее появилась информация, что московский клуб предложил турецкой команде 8 миллионов евро за 27-летнего футболиста.

«Спартак» за семь туров набрал 14 очков и располагается на промежуточном третьем месте в чемпионате России.

Источник: Metaratings.ru.
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
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12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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