Источник: «Спартак» ищет левого вингера в Европе, Латинской Америке и не интересуется Ундером

«Спартак» продолжает поиски нового левого крайнего полузащитника, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые рассматривают рынки в Европе и Латинской Америке. Из российских игроков команда на данный момент никого не просматривает.

При этом отмечается, что «Спартак» не проявляет интерес к вингеру «Фенербахче» Дженгизу Ундеру. Ранее появилась информация, что московский клуб предложил турецкой команде 8 миллионов евро за 27-летнего футболиста.

«Спартак» за семь туров набрал 14 очков и располагается на промежуточном третьем месте в чемпионате России.